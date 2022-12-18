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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

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#İSTANBUL#Hanuka Bayramı#Musevi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hanuka Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 14:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

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Erdoğan'ın mesajında, "Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla bir arada yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

Günümüzde birçok ülkede antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı toplumsal huzurun yanı sıra küresel barışı da tehdit ederken, ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir.

Bu duygularla, Hanuka Bayramı'nın başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Museviler için esenlik getirmesini temenni ediyor, kendilerine en kalbi selamlarımı iletiyorum." ifadeleri yer aldı.

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#İSTANBUL#Hanuka Bayramı#Musevi

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