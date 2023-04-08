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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamursuz Bayramı mesajı

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Hamursuz Bayramı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamursuz Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 15:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hamursuz Bayramı vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Yüzyıllardır aynı toprağı paylaştığımız, ülkemizin gelişimine her alanda büyük katkı sağlayan Musevi vatandaşlarımızın barış, güven ve huzur içinde yaşamaları, ülkemizin beraberliğinin teminatıdır. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi karşısında aziz milletimiz, omuz omuza vererek her zorluğun üstesinden gelebileceğini bir kez daha göstermiştir. Depremin ilk anlarından itibaren dayanışma ruhu içerisinde hareket eden Musevi vatandaşlarımız da takdire şayan bir duruş sergilemişlerdir. 85 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu hassasiyetlerinden dolayı tüm Musevi vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum."

 

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Hamursuz Bayramı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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