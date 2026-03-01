×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk mesaj

Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 20:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İran'da gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in ölümüne ilişkin ilk açıklama geldi. Erdoğan, "Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

 

 

