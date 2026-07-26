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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Halil İnalcık mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Halil İnalcık#Tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Halil İnalcık mesajı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Osmanlı ve Balkan tarihi üzerine yaptığı öncü çalışmalarla uluslararası alanda saygınlık kazanan, “tarihçilerin kutbu” olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık’ın vefatının 10’uncu yılında bir mesaj yayınladı.

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Erdoğan, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının 10’uncu yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum.”

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Halil İnalcık#Tarih

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