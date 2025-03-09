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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Taziye#Baş Sağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlunun cenazesine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Bereketzâde Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı.

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Bir süredir tedavi gören Bereketzade Camii'nin emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Yağcıoğlu için Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlunun cenazesine katıldı

Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı. Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun Alucra'ya gönderildi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlunun cenazesine katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında ise "Bugün dâr-ı bekâya uğurladığımız, Bereketzâde Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlunun cenazesine katıldı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Taziye#Baş Sağlığı

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