Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye başsağlığı mesajı

Güncelleme Tarihi:
Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Dostumuz Kore Cumhuriyeti’ndeki Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür.
Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.