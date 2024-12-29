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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye başsağlığı mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kore#Kaza
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Güney Koreye başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 17:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası, 'Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.' açıklamasında bulundu.

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Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Dostumuz Kore Cumhuriyeti’ndeki Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Güney Koreye başsağlığı mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kore#Kaza

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