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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore mesajı: İleri mühendislik ve nükleer enerjide ortak başarı vurgusu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güney Kore#Sinop Nükleer Santral
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 10:31

Güney Kore ziyareti kapsamında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İHA'lar, motor teknolojileri ve Sinop Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere iki ülkenin birçok alanda birlikte önemli başarılara imza atabileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'de, Yonhap Haber Ajansına verdiği özel röportajda Türkiye ile Güney Kore arasındaki iş birliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sinop Nükleer Güç Santrali projesinden savunma sanayisine, yapay zekadan ulaştırma yatırımlarına kadar birçok başlığı değerlendiren Erdoğan, Güney Kore'nin Türk yapımı PD170 uçak motoruna yönelik ilgisine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Güney Kore mesajı: İleri mühendislik ve nükleer enerjide ortak başarı vurgusu

Türkiye'nin bu süreçte Güney Kore'nin devlet destekli elektrik şirketi Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ile kapsamlı ön fizibilite çalışmaları yürüttüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin teknik ve ekonomik koşullarının değerlendirilmeye devam ettiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kore ile bu konuda yürüttüğümüz müzakerelere oldukça büyük bir önem atfediyoruz. Koreli dostlarımızın nükleer enerji konusundaki deneyimlerinin çok iyi farkındayız" ifadelerini kullandı.

Nihai kararın elektrik üretim maliyetleri, finansman koşulları ve projenin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılar dikkate alınarak verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer ülkelerle olan temaslarımızı hesaba katıyor ve olası tüm seçenekleri ulusal çıkarlarımız ışığında inceliyoruz" dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Güney Kore#Sinop Nükleer Santral

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