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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geceyi dışarda geçiren vatandaşları ziyaret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kağıthane#Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğandan geceyi dışarda geçiren vatandaşları ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 01:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret etti.

Erdoğan, burada bakanlar ve yetkililerden yapılan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan geceyi dışarda geçiren vatandaşları ziyaret

Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kağıthane’deki ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’de eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan geceyi dışarda geçiren vatandaşları ziyaret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kağıthane#Deprem

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