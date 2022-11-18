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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki yangın faciasına ilişkin taziye mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#Yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Gazzedeki yangın faciasına ilişkin taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 12:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de 21 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yangınla ilgili Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü.

Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#Yangın

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