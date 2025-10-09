Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Türkiye görev gücünde yer alacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Yükseköğretim kurulumuzun ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri değerli akademisyenler geleceğimizin teminatı sevgili gençler hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Yükseköğretim Akademik Yılının açılış Töreni münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Cumhurbaşkanlığı külliyemize milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

BUGÜN İMZA ATILDI, MEMNUNUZ

Mısır'dan müjdeli haber geldi. Uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun çaba içerisindeydik. Önce New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Trump'ın da katıldığı Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Ardından Washington ziyaretimizde Beyaz Saray'da Sayın Trump'la ve heyetiyle Gazze'yi yine konuştuk. Sayın Trump 20 maddelik barış planı açıkladı. Hamas müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Bugün imza atıldı, memnunuz.

Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor. Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız.

Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir.

İki yıl sonra ilk defa yüzleri gülen Gazzeli mazlumların, özellikle de Gazzeli masum yavruların yüzlerinde açan tebessüm çiçeklerinin hiç solmaması için ne gerekiyorsa biz Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz. İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde güçlü bir irade sergileyen Amerikan Başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Anlaşmaya varılmasına önemli katkılar veren Katar ve Mısır'a aynı şekilde şükranlarımı iletiyorum. Filistin direniş hareketi Hamas'ı dirayetli ve basiretli tutumları dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum.

DÜNYAYA ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ

Kıymetli hocalarım, bizler hepimiz köklü bir mazinin, büyük bir medeniyetin, alim, arif ve eğitim kurumlarımızla çok zengin bir müktesebatın varisleriyiz. Bilhassa 11. yüzyıldan itibaren burası, aklı vicdanla buluşturan, ilmi hilm ile taçlandıran, yeni eserlerin, yeni fikirlerin mahreç noktası olmuştur, yani çıkış noktası olmuştur. İlmi yitik malı gören ecdadımız, çağlar boyunca medeniyet bahçemizi ilim çiçekleriyle süslemiş, dünyaya ve insanlığa yeni değerler hediye etmiştir. Genelde göz ardı edilen şu hususa da dikkat çekmek isterim. Sultan Alparslan'ın emriyle El-Harizmi tarafından Ebu Hanife'nin kabrinin yanı başına inşa ettirilen Azamiye Külliyesi Bağdat'taki ilk Selçuklu medresesidir. Bu medrese bugünkü anlamda ilk eğitim kurumu olarak bilinen Nizamiye Medresesi'nden yaklaşık 5 ay önce 15 Mayıs 1067 tarihinde kurulmuştur. Bilim dünyasına çok önemli katkılar yapan ve zaman içinde sayıları artan eğitim kurumlarımız kısa sürede geniş bir coğrafyayı etkilemiş, kurumsal yapısıyla Avrupa ülkeleri için rol model teşkil etmiştir.

Osmanlı, işte böylesine güçlü, kadim ve müessir bir ilmi geleneği devam ettirmiştir. Bursa'da, Edirne'de, İstanbul'da daha pek çok yerde Orhan Gazi, Süleymaniye medreseleri ve daha nice eğitim merkeziyle Balkanlar başta olmak üzere gönül coğrafyamız adım adım, nakış nakış işlenmiştir. Dünyanın farklı ülkelerindeki binlerce hoca ve öğrenci bu kurumlara tahsil amacıyla gelmiş, insanlığın ortak birikimine katkıda bulunmuştur. Bunda inanç ve kültürümüzde ilim ve alimin hep el üstünde tutulmasının, ilim erbabına daima hürmet gösterilmesinin payı büyüktür.

Bilim tarihinin yazılmasında yeterince etkili olamadığımız için bu toprakların dünya bilimine sunduğu essiz katkıları dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz. Tarih boyunca bilime yaptığımız katkıları görmezden gelinmesine fırsat vermemeliyiz. Özellikle gençlerimize anlatmaya sabırla devam etmeliyiz.

YEPYENİ BİR VİZYONLA HAREKET EDİYORUZ

Teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna, müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamdolsun biz olduk bundan da her zaman gurur duyuyoruz. 2002'de yükseköğretime ayrılan bütçe yalnızca 2,5 milyar liraydı. Bugün yükseköğretim bütçemiz tam 488,5 milyar liraya ulaştı.

Şu an yüzün üzerinde üniversitemizde yapay zeka ve bilişim tabanlı lisans ve ön lisans programı bulunuyor eğitim kurumlarımızın dijital altyapısını güçlendiriyor açık bilim ve elektronik öğrenme platformlarını yaygınlaştırıyoruz. Üzerinde durduğumuz bir diğer konu üniversite sanayi iş birliğidir. 28 Şubat uygulamalarının mesleki eğitimde açtığı yaralar halen tam olarak kapanmamıştır. Sırf imam hatip okullarının önünü kesmek için devreye konulan katsayı zulmünün istihdamdaki olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz.

KİMSE KİMSENİN HAKKINI YEMİYOR

Misafir öğrencilere tahsis etilen kontenjanlar vatandaşlarımıza ayrılan kontenjanların dışındadır. Kimse kimsenin hakkını yemiyor. 150 binin üzerinde Türkiye mezunumuz ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde kritik roller üstleniyor.

Yükseköğretim sistemimizin uluslararası konumunu güçlendiren bir başka mühim gelişme ise şudur; Son yıllarda üniversitelerimiz kampüslerini yurt dışına taşıyarak kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde yeni akademik birimler kurmaya başladı. Türk devletleri teşkilatına üye ülkelerle akademik ve kültürel işbirliklerimizi geliştirecek adımlar atıyoruz.

Yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimizin projeler geliştirebileceği uygulamalı ve araştırma planlı modeller geliştireceğiz. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunabileceği yapısal reformları gündeme alacağız.

Bu reformlarla yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlara daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır. Yeni düzenlemeleriz şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor bu düşüncelerle 2025 2026 akademik yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hocalarımız öğrencilerimize üniversite çalışanlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum sizleri bir kez daha saygıyla sevgiyle selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bireysel, kurumsal, özel alan ve özel ödül olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlenen YÖK Üstün Başarı Ödüllerini sahiplerine tevdi etti.