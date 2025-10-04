×
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması: İsrail ateşkes planına uymalı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 02:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik planına verdiği olumlu yanıt hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:  “Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

