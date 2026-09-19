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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Gaziler Günü#Şehitler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Gaziler Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 14:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."

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#Recep Tayyip Erdoğan#Gaziler Günü#Şehitler

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