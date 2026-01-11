Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gazetecilere çay-simitli kutlama

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Beyoğlu’ndaki Tophane Tayfun Spor Kulübü’nü ziyaretinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Çıkışta da kendisini bekleyen gazetecilerle konuştu. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü’nün top oynadığı yıllarda çok gelip gittiği bir yer olduğunu ve buraya uğrama fırsatı bulduğunu belirterek şunları söyledi:

DAHA NİCE YILDÖNÜMLERİNE...

“Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü’nün yıldönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıldönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıldönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah’a emanet ediyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

SERGİ AÇILIŞI YAPTI

Erdoğan daha sonra Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi’nin açılış programına katıldı. Protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Erdoğan, Tophane’de eski günlerini yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi’ni açtı.

ENDONEZYA HEYETİNİ KABUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’i kabul etti. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

