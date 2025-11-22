×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#G20 Liderler Zirvesi#Güney Afrika Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 17:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney’i kabul etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Haberin Devamı
İLGİLİ HABERG20 Liderler Zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınamalar dünya ekonomisini etkilediG20 Liderler Zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınamalar dünya ekonomisini etkilediHaberi görüntüle

ERDOĞAN KANADA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de diplomasi trafiği

ERDOĞAN ETİYOPYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğandan G20de diplomasi trafiği

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#G20 Liderler Zirvesi#Güney Afrika Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!