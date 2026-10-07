Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması: Vatandaşımızın birikiminin ödenmesi için süreçleri işletiyoruz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayız." dedi.

Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 5. Yasama yılı açılışı vesilesiyle tertipledikleri geniş katılımlı toplantının ülke, millet, parti ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

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Toplantıya İzmir'den katılan partililerin coşkusu üzerine Erdoğan, "İzmir bugün bir başka, çok coşkulu." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla başlayan yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, AK Parti Grubu ile Cumhur İttifakı ortaklarına yeni yasama yılında üstün başarılar temenni etti.

Meclis'e, siyasi partilere, hiçbir ayrım yapmadan tüm milletvekillerine başarı dileklerini ileten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclis Genel Kurulu hitabımda altını çizdiğim bir hususu bugün tekrar hatırlatmak isterim. Gazi Meclis'imiz tatile, siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve Yasa'ya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Umarız, mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir."

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İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığının da çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çabalarımıza, muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, başta Terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere, milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayız. Dün, Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum.

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Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor, en azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla, diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, Genel Kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklıselimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. Fakat bu iyi niyetli yaklaşımımıza karşılık görmezsek, şikayet mercimiz her zaman olduğu gibi yine engin basiret ve ferasetiyle milletimiz olacaktır."

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, son toplantımızdan bu yana AK kadrolar olarak milletimize karşı görevimizi yerine getirmek için hepimiz yoğun bir çaba içindeyiz. Sizler Yüce Meclis'in çatısı altında, bizler Cumhurbaşkanlığı'nda, belediye başkanlarımız il ve ilçelerinde hep beraber tam bir adanmışlık ruhuyla Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmak için ter döküyoruz. 10 Ağustos'ta başlayıp 1 Ekim'de biten tatil dönemini de en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ettik. Bakanlarımızdan Genel Başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak dolaştık. Durmak yok, yola devam dedik. Türkiye buluşmalarıyla her kesimden insanımızın sesine kulak verdik, eleştirilerini not ettik, onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık.

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AK kadrolar olarak milletimize hizmet ettiğimiz için mutluyuz. Gençler, merhum Namık Kemal ne diyor? "Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten." Yani kendini bilen, insan bilenler halka hizmetten usanmaz. Mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez.

İnşallah Rabbim ömür verdikçe bizlerde bıkmadan usanmadan millete ve devlete hizmetten el çekmeyeceğiz. Tüm Milletvekillerimizin gece gündüz demeden yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Grubumuzdaki tüm milletvekillerimizi, yani sizleri de gerek Meclis çatısı altında gerekse il ve ilçelerinizde gece gündüz demeden Türkiye'ye yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu vesileyle, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yaklaşık üç buçuk yıldır büyük bir fedakârlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum.

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Gündem ile ilgili değerlendirmelerime geçmeden önce ekonomiye dair verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dokuz aylık ihracatımız yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283,7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyor, bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü verileri de umutlarımızın artmasına vesile oldu. Buna göre 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 7,8'e geriledi. 15-24 yaş grubu genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle yüzde 13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Temmuz'un ardından ağustos ayında yaşanan toparlanmayı önemsiyoruz. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun bundan taviz vermemekte kararlıyız. Son olarak pazartesi günü eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makroekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir. Bu parametreler ışığında eylülde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,84, üretici fiyatları yüzde 2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e gerilemiş. Böylece son 5 senede ilk defa yüzde 30'un altına inmiştir. Hizmet enflasyonu Mart 2020'den, kira enflasyonu ise Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir.

Milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Ama enflasyonda arzu ettiğimiz yerde değiliz. Disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden hedeflerimize ulaşacağız.

Reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken Fon piyasasındaki ortaya çıkan soruna da kararlılıkla adımlar atıyoruz. Yargı meselenin hukuki yönüne dair, anayasalarımız yasalarımız çerçevesinde yapılması gerekeni zaten yapıyor. Milletin hakkına girenler haksız kazanç sağlayanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da yaradana verecekti. Kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin biran önce ödenmesi için gerekli adımları atıyoruz. İlgili birimlerimiz fon soruşturmasını takip ediyor. Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Türk ekonomisini yıpratmaya çalışanlar kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kazanacaktır. Fon soruşturmasında ödemeler için yasal süreçleri işletiyoruz.

Bağımsız yargı kendi işini yapar, orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Meselenin siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Sorunun idari yönleri ile ilgili kurumlarımızı görevlendirdik.

"SİYASETİMİZİN TEK LİMANI AHLAKTIR"

Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken çok temel bir ilkeyi hareketi unsurumuz yaptık. Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize ne dediler? "İktidar yozlaştırır" dediler. "Bunlar da çözülecek" dediler. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık. Gençler, ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik, ne nefis muhasebesinden vazgeçtik, ne ahlaki değerlerimizi esnettik, ne de inancımızın sarsılmasına müsaade ettik. Çok sınamayla karşılaştık. Çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun, dünyaya sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık.

Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç liman almamıştır. Asla almayacaktır. Şimdi bakıyoruz kürsüden konuşmayı milletinin içine çıkmayacak tipler ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara arsızlara milletin malını yağmayanlar bizlere ahlak dersi vermeye çalışıyor. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca kişiye hadsizce dil uzatıyorlar. Er ya da geç öğrenecekler; baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan güruhtan ne ders alırız, ne de onları muhatap alırız. Buradan siyasi yan kesicilere buradan ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturup hevesleniyorlar. Partimiz bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır, bırakacaktır. Dedikodular, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar kimse merak etmesin Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar. Tayyip Erdoğan söylenti ile medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Bunu anlaşmışlardır. Biz milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Bugünlere tertemiz geldik, yolumuza böyle yürüyeceğiz.

Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir hareket planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın.

Bir kez daha ifade ediyorum. Meseleyi büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Siyasetimiz ve onun eseri olan yönetim tarzımızın pusulası daima ahlak, hukuk ve vicdan oldu. Bugüne kadar ahlaktan, imandan ve vicdandan sapmadık. Bundan sonra da kimse bizi yolumuzdan ayıramaz.

Bunlar 25 yıldır bizi tanımamışlar. Biz neler gördük, neler. Evelallah, bunun da üstesinden geliriz ve geliyoruz. Bizim için bu, öyle üzerine uzun uzun konuşulacak bir mesele değildir. Çözülemeyecek bir sorun hiç ama hiç değildir. Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz.

Hiçbir arkadaşım karamsarlık tuzağına düşmesin. Hiçbir arkadaşımızın zihnine, gönlüne şüphe, tereddüt yerleşmesin. Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur. Bu hep böyle olmuştur. Hiç merak etmeyin, şimdi de yarın da böyle olacaktır.

"CEMİL TUGAY AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Aziz kardeşlerim, kıymetli milletvekillerimiz, AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor.

Rüşvetsiz selam dahi vermeyen, parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor.

AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip edepsizce hakaret etmek, saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır.

Burada şunu da açık açık söylemek istiyorum. AK Parti, Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz bundan 32 sene önce, 1994 yılında yerelden yola çıkarak geneli, yani 783 bin kilometrekarenin tamamını kucaklamış, başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareketiz.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Sorunlara pratik çözümler bulma, hızlı neticeler alma, projeler geliştirme, şehirlerimiz için vizyon ortaya koyma noktasında hiç kimse AK Parti ile aynı kulvarda rekabet edemez.

Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme ve eşi, dostu zenginleştirme aracı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmetkârlık makamıdır. Fedakârlık makamıdır. Millet için gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir sorumluluk makamıdır.

Biz belediyeciliği kendi cebini, eşinin, dostunun, akrabalarının cebini doldurmak için değil, bilakis milletin kesesini doldurmak, milletin hazinesini doldurmak, daha huzurlu, güvenli, estetik ve güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz.

Bugün böyleydi. Bugün de yarın da böyle olmaya devam edecek. Hep beraber bu anlayışla çalışmaya, koşturmaya, şehirlerimizi imar ve ihya etmeye devam edeceğiz.

Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkânlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle yeni yasama yılının bu ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, Meclis çalışmalarında sizlere başarılar temenni ediyor ve Cemil Bey'i de huzurlarınıza davet ediyorum."