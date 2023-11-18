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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin paylaşımı! “Türkiye’nin desteği Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#Gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin paylaşımı “Türkiye’nin desteği Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor”
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 19:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz” paylaşımını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Türkiye’nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor.

Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz. Niyetimiz halis olduğu için ortaya koyduğumuz tezlerin haklılığına itibar da o derecede artıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi’nde de yine bu itibarın sonuçlarını gördük.

Zirvenin sonuç bildirgesini bizim önerilerimiz ve tezlerimiz şekillendirdi.

Bunu son derece kıymetli buluyorum. Artık hemen hemen her konuda Türkiye’nin ne dediğine tüm dünya bakıyor.

Biz de milletimizden aldığımız güçle Türkiye’nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz.

Bizim sesimizin gür olmasının temel dayanağı, arkamızda dimdik duran milletimizin güveni ve sarsılmaz desteğidir.

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Biz bu millete bir söz verdik, dikleşmeden dik duracağız dedik.

Bu ülkenin ve kardeşlerinin itibarını, onurunu asla yere düşürmeyiz; her yerde en güçlü biçimde savunuruz, savunmaya da devam edeceğiz.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#Gazze

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