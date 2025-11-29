×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı: İki devletli çözüm politikamızı Filistin devleti kuruluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#Gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filistin mesajı: İki devletli çözüm politikamızı Filistin devleti kuruluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 22:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralarını sarmaya çalışan Gazze halkına insani yardımlar ulaştırmanın gayreti içesinde olduklarını, Türkiye'nin adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

İsrail'in saldırılarında şehit olan tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz eden ve Türk milleti adına Filistin halkını hürmetle selamlayan Erdoğan, "Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, yaralarını sarmaya çalışan Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımları ulaştırmanın gayretindeyiz. Türkiye olarak adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. İki devletli çözüm politikamızı 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#Gazze

BAKMADAN GEÇME!