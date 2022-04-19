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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin için diplomasi trafiği: Herzog ile görüşecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Herzog#İsrail
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filistin için diplomasi trafiği: Herzog ile görüşecek
Gizem KARAKIŞ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün düzenlenen AK Parti MYK toplantısında İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bugün bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

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Edinilen bilgiye göre Erdoğan “Her zaman olduğu gibi, daha önce söylediğim gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Sayın Herzog'la da bu çerçevede konuşacağız, Bu ilişkilerimizin iyi olmasını, iyi gitmesi için kırmızı çizgimize saygı duyulmasını isteyeceğim' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

Erdoğan Filistin diplomasisi kapsamında dün de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum. Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail’in müdahaleleriyle Filistin’de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti. Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık” paylaşımını yaptı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Herzog#İsrail

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