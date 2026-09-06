Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Sultanları’na tebrik

Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 pic.twitter.com/GEjRc1KfR6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 6, 2026