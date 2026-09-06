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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Sultanları’na tebrik

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filenin Sultanları#Şampiyon
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filenin Sultanları’na tebrik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 21:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Filenin Sultanları’nı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filenin Sultanları#Şampiyon

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