Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Sultanları’na tebrik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.





