HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'a hatırlattım, takip ediyoruz

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 20:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde, meclisin yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon gerçekleştirildi.  Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatarak, F-35 ile ilgili sorusu üzerine, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, sanatçılar, çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti.

 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mermerli Salon’da, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de bir araya geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunduğu salona girerek görüşmeye katıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da daha sonra salona girerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

BAKMADAN GEÇME!