Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eygi'nin ailesine taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İSRAİL ASKERLERİNİN AKTİVİST AYŞENUR EZGİ EYGİ’Yİ ÖLDÜRMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.