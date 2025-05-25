Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor ziyareti

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Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen ve Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu festival alanında yöresel oyunları izleyen Erdoğan, Karabağ’dan gelen gösteri ekibinin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı. “2025 Aile Yılı” kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali’nde ilk kez kurulan Aile Obası’nı da gezen Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.