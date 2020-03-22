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Haber Giriş: 22.03.2020 - 18:42,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esma anneyi aradı ve uyardı: Sokağa çıkmayın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esma anneyi aradı ve uyardı: Sokağa çıkmayın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir video paylaştı. Erdoğan, videoda Esma anne ile telefonda konuşarak sokağa çıkmayın uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün.

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