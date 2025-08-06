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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski bakan Mustafa Demir için taziye mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mustafa Demir#Taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğandan eski bakan Mustafa Demir için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 12:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"60’ıncı Hükûmetimizde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24’üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir’in vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Mustafa Demir’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.

Rabb’im mekânını cennet eylesin."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mustafa Demir#Taziye

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