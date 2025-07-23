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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Erzurum Kongresi' mesajı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Erzurum Kongresi#23 Temmuz
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Erzurum Kongresi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 09:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet’e uzanan yolun temel taşlarından biridir.

Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, millî iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüşmüştür. Kongre’de “Manda ve himaye kabul olunamaz” ilkesiyle millî sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.

Kongre’de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

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Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Erzurum Kongresi#23 Temmuz

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