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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Erzurum
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 20:05

AK Parti Erzurum İl Kongresi’ne katılmak üzere kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Erzurum İl Kongresi’ne katılmak üzere kente giden Erdoğan, Bilim Erzurum’da düzenlenen Gençlik Buluşması sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kentteki yatırımlarla ilgili brifing sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Başkan Sekmen, ziyaretle ilgili sosyal medya paylaşımında, düşünceleri şöyle ifade etti:

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“Göz bebeğimiz, dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’yi Erzurum Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Bu kıymetli ziyarette, Sayın Cumhurbaşkanımıza hayata geçirdiğimiz projeler, devam eden çalışmalar ve gelecek hedeflerimizle ilgili kapsamlı bir brifing sunduk. Erzurum’umuzun kalkınması ve gelişimi için yürüttüğümüz yatırımlarımız hakkında detaylı bilgi paylaşarak, kadim şehrimize kazandırdığımız değerlerin istikrarla artacağına olan inancımızı bir kez daha ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın Erzurum’a ve Can Dadaşlara olan samimi ilgisi, şehrimize yönelik güzel dilekleri ve bizlere verdiği destek, çalışma azmimizi ve hizmet kararlılığımızı güçlendirdi. Her zaman olduğu gibi bu ziyaretinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, azmi ve vizyonu bizlere yol gösterdi. Kadim şehir Erzurum’umuz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimizin birlik ve beraberliğinin, ülkemizin aydınlık geleceğinin simgesi olmaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, şehrimize ve hemşehrilerimize gösterdiği teveccüh ve nazik ilgileri dolayısıyla tüm Erzurumlular adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı ziyaretin şehrimizin geleceğine yönelik çalışmalarımıza güç katacağına ve Erzurum’un kalkınma yolculuğunda yeni ufuklar açacağına inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Erzurum, daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Erzurum

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