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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Erkan Yolaç#TRT
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Erkan Yolaç için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 22:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü televizyon sunucusu Erkan Yolaç için taziye mesajı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X üzerinden paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Erkan Yolaç#TRT

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