Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X üzerinden paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum."

Gözden Kaçmasın Erkan Yolaç 89 yaşında hayatını kaybetti Haberi görüntüle