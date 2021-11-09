Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımları şu şekilde;

Ülkemize yönelik türlü saldırıların sebeplerinden biri de enerji kaynaklarımızı milletimizin istifadesine sunma kararlılığımızdır.

Nasıl savunma sanayiindeki hamleler bizi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa, enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir.

Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz sonrası bazı tepkileri hatırlayalım:

“Keşfettiler ama çıkaramazlar, bu keşif ekonomik getiri sağlamaz” gibi birçok saçmalığa şahit olduk. Milletin mutluluğunu paylaşmak yerine sükût eden siyasetçiler de gördük.

Bir diğer taraftan, dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken “Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın” gafletiyle de karşılaşıyoruz.

60 yıldan fazla bir süredir dünyanın kullandığı bu imkâna bizim de kavuşmamızı istememelerinin sebebini biliyoruz.

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Refahımıza ve ekonomik bağımsızlığımıza dair yüreğinde zerre hassasiyeti olanın, enerjide yaptığımız hamlelere karşı çıkması mümkün değildir.

Bu hassasiyeti taşımayan, Türkiye’ye dair hiçbir hedefi, ideali olmayan felaket çağırıcılarına prim vermeden yolumuza devam edeceğiz.

Son 19 yıldır olduğu gibi 2023’e giden süreçte de milletimizle dayanışma içerisinde hareket edecek, ülkemizi birçok konuda olduğu gibi enerjide de hak ettiği yer olan en üst lige çıkarmak için canla başla çalışacağız. Türkiye'ye güvenin.