Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emmanuel Macron'la görüşmesine ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze’deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkilerimiz marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X paylaşımı şöyle:

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze’deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkilerimiz marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettik. Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Vaşington’daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim. Gazze’de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi. Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükûmetinin Gazze’yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdim. Değerli dostum Macron’la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

