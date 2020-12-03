Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Engelliler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada engellilerin yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diledi. Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli vatandaşların spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarıların kendilerini gururlandırdığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devlet olarak engelli insanlarımızın sorunlarının çözümünü önceliklerimiz arasında gören bir anlayışla, onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız için fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve mevzuat çalışmalarını hayata geçirirken, kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak toplumsal faaliyetlere de ağırlık veriyoruz. Bu duyarlılıkla sosyal devlet anlayışının gereği olarak son 18 yılda eğitimden evde bakım hizmetlerine, istihdamda pozitif ayrımcılıktan engelli haklarına kadar pek çok soruna çözüm getirdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde engelli insanlarımızı da yalnız bırakmadık. Onların salgın sürecini fiziki ve ruhsal olarak en az etkiyle atlatmaları için devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum."