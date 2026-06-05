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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü mesajı

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#Dünya Çevre Günü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Çevre Koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 18:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çevreyi koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çevre Günü mesajında, atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere kadar birçok alanda çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye” hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası’nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum.

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Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına; havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz.

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Allah’ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

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#Dünya Çevre Günü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Çevre Koruma

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