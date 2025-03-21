Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Down Sendromu Farkındalık Günü' paylaşımı

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Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum.
Kıymetli yavrularımızın fedakâr anne ve babalarına en kalbî muhabbetlerimi iletiyorum.
Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2025
Kıymetli yavrularımızın fedakâr anne ve babalarına en kalbî muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/VqQTQGHOsE