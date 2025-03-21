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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Down Sendromu Farkındalık Günü' paylaşımı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Down Sendromu Farkındalık Günü#Down Sendromu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 14:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum.

Kıymetli yavrularımızın fedakâr anne ve babalarına en kalbî muhabbetlerimi iletiyorum.

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