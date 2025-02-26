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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü teşekkürü: Canıgönülden şükranlarımı sunuyorum

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Doğum Günü#Paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğandan doğum günü teşekkürü: Canıgönülden şükranlarımı sunuyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 23:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençler doğum günü sürprizi yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum.

Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum.

Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça “daha adil bir dünya” için çalışmaya, “her şey Türkiye için” diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara...

 

GENÇLERDEN SÜRPRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları teşkilatı, Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan doğum günü teşekkürü: Canıgönülden şükranlarımı sunuyorum

Ellerinde pasta ve çiçekle bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabbi", "İyi ki doğdun reis ", "Tenzile annenin duası, milyonların umudusun" yazılı pankartlar taşıyan gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Gençlerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Doğum Günü#Paylaşım

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