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Haber Giriş: 21.09.2020 - 21:20 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Diyaloğa açığız, aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Diyaloğa açığız, aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz meselesine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Biz, hakkaniyete ve hakikatlere uygun tekliflerle karşımıza gelindiği müddetçe; diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz, hakkaniyete ve hakikatlere uygun tekliflerle karşımıza gelindiği müddetçe; diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Doğu Akdeniz mesajı: Diyaloğa açığız, aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız

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