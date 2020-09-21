Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Diyaloğa açığız, aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz, hakkaniyete ve hakikatlere uygun tekliflerle karşımıza gelindiği müddetçe; diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız."