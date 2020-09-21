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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Diyaloğa açığız, aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz meselesine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Biz, hakkaniyete ve hakikatlere uygun tekliflerle karşımıza gelindiği müddetçe; diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Biz, hakkaniyete ve hakikatlere uygun tekliflerle karşımıza gelindiği müddetçe; diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçmayız."
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