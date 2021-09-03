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HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında mesaj
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında mesaj
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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerini, evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında videolu mesajla selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Diyarbakır annelerinin mücadelelerine yer verdiği videolu paylaşımında, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır annelerini selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerine videoda seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizi yıldıramadılar, birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır."

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