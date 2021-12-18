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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! 'Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız'

#3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi#Afrika#Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle yoğun tempolu bir diplomasi trafiğinin ardından Afrika ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi. Zirve kapsamında 38 ülkenin katılımıyla, 15 ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Twitter hesabından 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne ilişkin bir dizi paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

- 2008’de İstanbul’da, 2014’te Malabo’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin üçüncüsüne İstanbul’da ev sahipliği yaptık. 38 ülkenin katılımıyla, hamdolsun, başarılı bir şekilde tamamladığımız zirve marjında toplam 15 ikili görüşme gerçekleştirdik.

- Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık” temasıyla düzenlediğimiz Zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Kabul ettiğimiz Bildiri ve Ortak Eylem Planı ile ilişkilerimizi derinleştirecek yol haritası üzerinde mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

"KITAYLA İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA"

- 2005 senesini ülkemizde “Afrika Yılı” ilan ederek kıtayla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. İş birliğimizi “eşit ortaklık ve kazan-kazan” temelinde ilerletmeye çalıştık. Kıtaya yönelik üstenci, nobran, buram buram oryantalizm kokan bakış açılarını daima reddettik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

- 2008 yılında Afrika Birliği’nin stratejik ortağı olduk. Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 2020 yılında 25,3 milyar doların üzerine çıkardık. 2021’in ilk 11 ayındaki ticaretimizde 30 milyar doları yakaladık. Kıta çapındaki yatırımlarımızda 6 milyar dolara ulaştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

- 2005’te 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayımız bu yıl itibarıyla 43’e ulaştı. Ankara’da 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bugün 37. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali’de açtık. Türkiye Burslarımızdan yararlanan Afrikalı öğrencilerin sayısı 14 bini aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

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AFRİKA ATASÖZÜ ALINTISI

- Bugüne kadar 30 Afrika ülkesine 50 ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaretlerde her türlü zorluğa rağmen yılmadan çalışan, ter döken, hayata umutla sarılan mütevekkil insanlar gördüm. Afrikalı kardeşlerimizin gayreti, mücadelesi ve azmine daima büyük bir saygı ve hayranlık duydum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

- Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Artık birbirimizi daha yakından tanıyor, samimiyetimizi biliyor, ülkelerimiz arasında çok ciddi iş birliği potansiyelinin var olduğunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

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- Bir Afrika atasözünde “Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır” denilmektedir… İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

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#3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi#Afrika#Recep Tayyip Erdoğan

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