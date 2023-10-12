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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

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#Erdoğan#BAE#Al Nahyan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 12:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

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#Erdoğan#BAE#Al Nahyan

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