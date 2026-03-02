Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploması trafiği

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

ERDOĞAN, MERZ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile de görüştü. Görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizdeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti.

"TARAFLARI DİYALOG ZEMİNİNE TEŞVİK ETMEK MÜMKÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.