Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploması trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Almanya Şansölyesi Merz#Ortadoğu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan diploması trafiği
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 17:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ve Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO'nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu belirtti. 

ERDOĞAN, MERZ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile de görüştü. Görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgemizdeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti.

 

"TARAFLARI DİYALOG ZEMİNİNE TEŞVİK ETMEK MÜMKÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.

