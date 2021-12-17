Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen liderlerle Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saat 11.00’de Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü.



Erdoğan cuma namazının ardından sırasıyla Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh görüştü ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Dolmabahçe Sarayı’nda devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.