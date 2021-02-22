MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! "Durmak yok, gollere devam..."
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! "Durmak yok, gollere devam..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 22.02.2021 - 23:11 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! "Durmak yok, gollere devam..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! "Durmak yok, gollere devam..."
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışı gerçekleşti. Açılışta penaltı vuruşu kullanan Erdoğan, o anları Twitter hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında penaltı kullandı, kaleye ise AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan geçti. Erdoğan resmi Twitter hesabından penaltı kullandığı anın fotoğrafını paylaşıp, "Durmak yok, gollere devam" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan dikkat çeken paylaşım Durmak yok, gollere devam...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi