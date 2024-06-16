Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye bayram tebriği

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

BAYRAM DİPLOMASİSİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; İslam dünyasının, Gazze’deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı’nı buruk geçirdiğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.