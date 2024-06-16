×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye bayram tebriği

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP#DEVLET BAHÇELİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 13:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gözden KaçmasınErdoğandan bayram mesajı: Dargınlar, küskünler barışmalıErdoğan'dan bayram mesajı: Dargınlar, küskünler barışmalıHaberi görüntüle

BAYRAM DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; İslam dünyasının, Gazze’deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı’nı buruk geçirdiğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP#DEVLET BAHÇELİ

BAKMADAN GEÇME!