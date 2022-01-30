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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye tebrik telefonu

#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mustafa Destici
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Desticiye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak BBP'nin 29'uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP'nin 29'uncu kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca dün BBP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa yazılı bir mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, sizlerin şahsında BBP'nin kıymetli mensuplarına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Ülkemizin köklü siyasi hareketlerinden birisi olan BBP'nin 29'uncu kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle BBP'nin kurucu genel başkanı, dava ve gönül adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi de bir kez daha rahmetle yad ediyorum. BBP yönetimini Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanetini yaşattığı, geride bıraktığı aziz mirasa sahip çıktığı için tebrik ediyorum. Son 29 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte de BBP'nin milletten, milli iradeden, milletin menfaatlerinden yana tavır almaya devam edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle partinizin 29'uncu seneidevriyesini tebrik ediyor, BBP bünyesinde ülkemizin gelişmesi, demokrasimizin güçlenmesi, milletimizin huzur ve kardeşliği için gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum."

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#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mustafa Destici

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