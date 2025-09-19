Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi: Kooperatiflerimize 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Hırsın, tamahın, fırsatçılığın biran evvel köşeyi dönmenin veba gibi yayıldığı şu günlerde köklü temsil eden ticari ahlakımıza her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz.

Bu sistem özellikle dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran yerel kalkınmayı destekleyen özgün bir işbirliği modeli. Küçük üretici de girişimci kadında genç çiftçi de kooperatif çatısı altında birdir beraberdir tek başına olduğundan çok daha güçlüdür.

Türkiye olarak gerçekten çok dinamik bir ticari hayata sahibiz. İnsanımız yetiştiriyor. Üretiyor satıyor, 81 vilayetimizle birlikte dünyaya el emeği, göz nuru ürünlerini ulaştırmanın mücadelesini veriyor. Hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz, üreticilerimiz, kooperatifler bünyesinde güç birliği yaparak zorlukları birlikte aşıyorlar. Aynı zamanda birlikte kazanıyorlar. Tarımdan sanayiye, kadın girişimciliğinden enerjiye birçok alanda kooperatifler yerel kalkınmanın temel aktörleri haline gelmiş durumda.

Ülkemizde 62 bin kooperatif faaliyet gösteriyor. Bunu çok kıymetli bir kazanım olarak gördüğümüzü ifade ediyorum. Ancak AB’de 165 milyonu aşkın kooperatif ortağı ile 250 bin kooperatifler olduğu düşünüldüğünde henüz arzu edilen seviyede olduğumuzu söyleyemeyiz.

2025-2029 yıllarını kapsayan yeni planla başaracağız. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının ülkemizi daha iyi bir yere götüreceğine inanıyorum.

Türk kooperatifçiliğinin gelecek beş yılına kılavuzluk yapacağına inandığım planın hazırlanmasında emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Değerli dostlarım çok kıymetli misafirler kooperatiflerinin kuruluşunu teşvik etmek mevcut kooperatiflerimizin ise ticari kapasitelerini artırmak üzere çalışmaya devam ediyoruz.

3 MİLYAR LİRALIK DESTEK MÜJDESİ

Kooperatiflerin kuruluşunu teşvik etmek mevcut kooperatiflerimizi ticari kapasitelerini artırmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılında kooperatiflerin desteklenmesi programını uygulamaya geçirdik. Ülkemiz genelinde 772 kooperatifin, 826 projesine toplam 110.5 milyon liralık hibe desteği verdik. Geçtiğimiz yıl başında destek kalemlerinde 2 kat artışa gitmiştik. Bu yıl destek rakamını 2.5 katına çıkardık.

Kooperatiflerimize sunulan makine ekipman demirbaş alım desteği 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan150 bin liraya, nitelikli personel istihdam desteği 1 personel için yıllık 204 bin liradan 266 bin 400 liraya iki personel için 408 bin liradan 532 bin 800 TL’ye yükselttik.

BAŞVURU SONUÇLARI 22 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Kooperatiflerimizin merakla beklediği 2025 yılı için başvuru sonuçlarını 22 Eylül’de açıklıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kooperatiflerimizden gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki yıl desteğe ayırdığımız bütçeyi kayda değer ölçüde artıracağız.

Bir diğer müjdemiz şudur. Destek programından bir defa faydalanan kooperatiflerimiz 5 sene geçmeden tekrar başvuru yapamaması kuralını 4 yıla indiriyoruz. Ayrıca Kredi Garanti Fonu bünyesinde yeni bir destek mekanizması oluşturuyoruz. TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız.

İhracat desteklerinden kooperatiflerimizin yararlanması için ayrı bir çalışma yürütülüyor. Yöresel ürünlerin perakende sektöründeki payının artırılması bir başka önceliğimizdir.

Kadın kooperatiflerinin ürünlerindeki barkod ücretleri ile gıda kontrol laboratuvarlarınca yapılan gıda analizi için ödedikleri ücretlerde indirime gidiyoruz. Kadın kooperatiflerimizin elektronik ticaret pazar yerlerine ödedikleri komisyon oranlarının düşürülmesi için Ticaret Bakanlığımız ile Elektronik Ticaret firmaları arasında iş birliği protokolü yapılacak.

Engelli kardeşlerimizle gençlerimiz de tabi ki unutmadık. Yüzde 80 engelli ve 18-24 yaş arası gençlerin emek ve ticari gayretlerinin ekonomiye kazandırılması gayesiyle sosyal kooperatifçilik kanun taslağı için çalışmalara başlıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

HAYAL DENİLEN HEDEFLERE BERABER ULAŞTIK

23 yılda sizlerle birlikte el ele vererek gerçekten çok güzel işler başardık. İlk açıklandığında imkansız denilen hayal denilen yapılamaz denilen nice hedefe beraberce ulaştık. Zorluklar karşısında pes etmedik. Engellerin bizi yolumuzdan alı koymasına müsaade etmedik. Ticaretten turizme akla gelen her alanda ülkemizi 23 sene önce hayal dahi edilemeyen seviyelere getirdik. Henüz yolun başındayız. Özel sektörümüz bir yandan biz bir yandan Türkiye’yi daha da büyütecek, kalkındıracak, inşallah güzel başarılarla beraberce buluşturacağız.

Hep söylediğim gibi; Siyasette istikrar, ekonomide güven olduğu müddetçe ülkemizin önü de ufku da sonuna kadar açıktır. Ancak istikrar ve güven olmadığında çamura saplanmış bir araç misali sürekli patinaj yapmamız kaçınılmazdır. Geçmişte ülkemiz bunu çok yaşadı. Türkiye’nin artık ne istikra ve ne güven ortamını zedelemeye ne de patinaj yaparak enerji ve vakit kaybetmeye tahammülü vardır.

Ana muhalefetin son 6 aydır bütün çabası ülkemizin son 23 yılda ağır bedeller ödeyerek elde ettiği istikrar ve güven atmosferini dinamitlemektir. Ana muhalefet milli markaları hedef göstererek boykot çağrısı yaptı.

Kendileri kargaşa, kaos ve kriz içindeler. İstiyorlar ki; Türkiye’de aynı girdabın içinde debelenip dursun. Şimdiye kadar bu uğurda her yolu denediler ama muvaffak olamadılar. Kendi şahsi ikbal kavgalarının faturasını millete ödetmeyi başaramadılar bundan sonra da ülkemize ve ekonomimize zarar veremeyecekler. Vatanımızın dört bir ucunda büyük bir özveriyle çalışan kooperatiflerimize teşekkür ediyorum."