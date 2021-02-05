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Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 22:45 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek kampanyasına yanıt: 'Herkese yüreğimiz de kollarımız da açık'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek kampanyasına yanıt: 'Herkese yüreğimiz de kollarımız da açık'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için Twitter’da başlatılan destek kampanyası hakkında, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese, yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’#ErdoğanınYanındayız’ etiketi ile sosyal paylaşım sitesi Twitter’da kendisi için başlatılan destek kampanyasına cevap verdi. Erdoğan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan destek kampanyasına yanıt: Herkese yüreğimiz de kollarımız da açık

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