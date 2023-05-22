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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Tamamına burs verilecek ve kredileri bursa dönecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Depremzede#Öğrenci
Cumhurbaşkanı Erdoğandan depremzede öğrencilere müjde: Tamamına burs verilecek ve kredileri bursa dönecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 22:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Depremzedelere hala KYK yurtlarında hizmet verildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Depremde yakınlarını kaybeden, evi iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi alanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle: 

Defne'de yüzde 90 civarında CHP oyu var bizim yüzde 8. Ne lüzumu var çadırdan sahra hastanesi kurarsın olur biter demedik. Covid'de Murat Dilmener ve Pakize Öz Hastanelerini yaptık. Dışardan hasta gelse Avrupa'dan hasta gelse uçakla insin hastaneye geçsin düşüncesiyle bunu yaptık. Depremzedelere yönelik 14 Mayıs sonrası nefret söyleminin ana sorumlusu CHP lideridir. Millete ve seçmene açıkça yalan söylediler. Oy yoksa hizmet yok diyorlardı. Tekirdağ'da otelleri boşaltmaları bunun neticesi. Defne'deki katılım muhteşemdi. Meydana gelenlerin tavrı her şeyi söylüyordu.

Hala KYK yurtlarında hizmet veriliyor. Yeter artık denilene kadar. Süreci devam ettiriyoruz. Yurt inşası devam edecek. Devletimizin yurtlarını depremzedelere açtık. 383 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladık. 132 bin kardeşimizi hala misafir ediyoruz. 3 öğün sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Kreş çağı için sınıflar oluşturduk. Sınava hazırlanan yavrularımız için takviyeler düzenledik. Depremde yakınlarını kaybeden, evi iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi alanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Bakanlığa başvurarak yararlanabilecekler.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Depremzede#Öğrenci

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