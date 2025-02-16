Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan değişim mesaisi... Büyük kongreye geri sayım

Haberin Devamı

Ankara Arena Spor Salonu’nda 23 Şubat’ta yapılacak 8. Olağan Kongre için yeni şarkı hazırlığı sürerken, AK Parti’nin 23 yıllık icraatlarının yer aldığı reklam filmi de tamamlanmak üzere.

149 ÜLKEYE DAVET

Türkiye Yüzyılı vurgusunun da yapılacağı kongreye ayrıca 149 ülke temsilciliği, 48 yurtdışı siyasi parti ve 39 uluslararası kurum davet edildi. Yapılan geri dönüşlerde çoğunlukla kongreye katılım sağlanacağı belirtildi. Bu hafta partide genel başkan yardımcılarının bir toplantı daha yaparak kongre hazırlıklarına son noktayı koyacağı öğrenildi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kongre hazırlıkları tamamlandıktan sonra son bir sunum yapılacak.

A TAKIMI MESAİSİ

Bunların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta mesaisinin büyük bir çoğunluğunu partinin karar alma organı MKYK ve A Takımı olan MYK listesi için harcayacak. AK Parti Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla beraber toplantılar yapacak olan Erdoğan, yarın yapacağı MYK toplantısı başta olmak üzere programlarının birçoğunu erteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni MKYK’yı oluştururken kadın-erkek dengesi, meslek ve bölge kriterlerinin yanı sıra parti ve Meclis arasındaki bağı daha da güçlendirmek için milletvekili sayısını artırabileceği ifade ediliyor.

MKYK LİSTESİ

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında yaptığı olağanüstü kongrede MKYK listesi oluştururken milletvekili sayısını azaltmayı tercih etmişti. İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen bazı isimlerin de MKYK listesinde yer alabileceği belirtilirken, bazı MYK üyelerinin gideceği kesinleşerek bildirildiği öğrenildi. Partide yeni dönemde olmayan bazı isimlerin ise Beştepe’de görevlendirilebileceği aktarılırken, milletvekili olan bazı genel başkan yardımcılarının Meclis’te görevlendirileceği ve partide bir süredir görev yapan bazı güçlü isimlerin ise dinlendirilebileceği parti kulislerinde sıkça konuşulanlar arasında.

KABİNE KONGRE SONRASINDA

Erdoğan’ın “Dinamik bir yapı kuracağız” diyerek sinyalini verdiği Kabine’deki değişim için de kongre sonrasına işaret ediliyor. AK Parti kaynakları, Kabine değişikliğinin kongrenin hemen ardından gerçekleşmeyeceğine dikkat çekerken, bu konuda 1 aylık bir sürecin olabileceği değerlendiriliyor.