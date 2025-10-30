×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkür

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Cumhuriyet#Cumhuriyet'in 102. Yaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Cumhuriyetin 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 00:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 102. yaşını kutlayan ülkelere ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti.

Haberin Devamı

Erdoğan, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imizin 102. yaşını tebrik eden, ülkemize güzel temennilerini ileten tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara milletim adına teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, tüm dost ve müttefiklerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, tebriklerini ileten ülkelerin bayrakları ile uluslararası kuruluşların logoları da yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Cumhuriyet#Cumhuriyet'in 102. Yaşı

BAKMADAN GEÇME!