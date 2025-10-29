Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Zaferlerle dolu tarihimizin doruk noktalarından biri olan bu önemli günde sınırlarımız içindeki 86 milyon vatandaşımızın, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki kardeşlerimizin her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele’yi sevk ve idare ederek Cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclisimizin tüm mensuplarını şükranla anıyorum.

Malazgirt’teki ilk akınlardan Çanakkale destanına, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz direnişine kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yâd ediyorum.

Tarihinin en sancılı günlerinde onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakâr milletimizin son çatısı, devletler zincirimizin son halkası, şehit ve gazilerimizin emaneti Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için yüksek bir şuurla, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

