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Haber Giriş: 13.04.2020 - 21:38,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüsle mücadele mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüsle mücadele mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız.

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