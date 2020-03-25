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Haber Giriş: 25.03.2020 - 18:35,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs mesajı: Hep birlikte başaracağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs mesajı: Hep birlikte başaracağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle ilgili "Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.

Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız.

 

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