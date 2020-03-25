Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs mesajı: Hep birlikte başaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.

Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız.